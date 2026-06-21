Глава Пятигорска сообщил о предотвращении «резонансных преступлений»

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов заявил о предотвращении на территории города «резонансных преступлений». Соответствующее сообщение он опубликовал утром 21 июня в своем канале в МАХ.

«Хочу выразить слова благодарности сотрудникам правоохранительных органов, которые вчера, мужественно неся службу, не допустили совершения украинским режимом резонансных преступлений на территории нашего города. Дай Бог им здоровья!» — написал мэр.

Публикацию Ворошилов сопроводил фотографией сапера в защитном снаряжении. При этом каких-либо подробностей о характере предотвращенных преступлений глава города не привел.

Официальных сообщений от правоохранительных органов, силовых структур или экстренных служб о проведении специальных мероприятий, задержаниях подозреваемых либо эвакуации жителей к моменту публикации не поступало.

Заявление главы города прозвучало на фоне сохраняющейся угрозы атак беспилотников и диверсионной деятельности в регионах юга России.

Ранее, в апреле текущего года, в Пятигорске была предотвращена попытка теракта. Тогда при помощи средств радиоэлектронной борьбы удалось обнаружить и заблокировать взрывное устройство. По данным силовых структур, взрывчатка находилась в рюкзаке женщины 1969 года рождения, имеющей гражданство Германии.

На момент публикации дополнительные сведения о событиях 20 июня и обстоятельствах предотвращенных преступлений официально не раскрывались.

Валерий Климов