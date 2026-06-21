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В Новороссийске временно перекроют проспект Ленина

В Новороссийске 22 июня на три минуты приостановят движение на участке проспекта Ленина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В период с 12:14 до 12:17 движение всех видов транспорта будет перекрыто на проспекте Ленина в районе дома №46 по обеим сторонам. Ограничения вводятся в связи с присоединением Новороссийска к общероссийской Минуте молчания, приуроченной к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. На перекрытом участке молодежь города-героя проведет памятную акцию.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Алина Зорина

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