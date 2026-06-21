В Севастополе обезвредили БПЛА, упавший на многоквартирный дом

Пиротехники МЧС обезвредили боевую часть вражеского беспилотника, который упал на крышу жилого многоквартирного дома. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Взрывоопасный предмет транспортируют (вывозят) на полигон для уничтожения, люди возвращаются домой», — заявил глава Севастополя.

Ранее сообщалось, что в результате утренней атаки ВСУ один из беспилотных летательных аппаратов был подавлен силами РЭБ и упал на крышу многоквартирного жилого дома. Территорию оцепили, людей эвакуировали из здания в место временного размещения.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 21 июня над территориями Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и других регионов России ликвидировали 239 беспилотных летательных аппаратов. Утром сообщалось, что над территорией Севастополя уничтожили пять беспилотников, до этого сбили еще два.

Алина Зорина