В Севастополе беспилотник упал на крышу многоквартирного дома
В центре Севастополя беспилотник упал на крышу жилого дома. Никто не пострадал. Об этом сообщает глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В результате утренней атаки ВСУ один из беспилотных летательных аппаратов был подавлен силами РЭБ и упал на крышу многоквартирного жилого дома. Согласно предварительной информации, беспилотник с боевым зарядом.
Сейчас территория оцеплена, людей эвакуируют в место временного размещения. Специалисты принимают решение по работе с взрывоопасным предметом.