В Севастополе беспилотник упал на крышу многоквартирного дома

В центре Севастополя беспилотник упал на крышу жилого дома. Никто не пострадал. Об этом сообщает глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В результате утренней атаки ВСУ один из беспилотных летательных аппаратов был подавлен силами РЭБ и упал на крышу многоквартирного жилого дома. Согласно предварительной информации, беспилотник с боевым зарядом.

Сейчас территория оцеплена, людей эвакуируют в место временного размещения. Специалисты принимают решение по работе с взрывоопасным предметом.

Алина Зорина