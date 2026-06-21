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В Севастополе беспилотник упал на крышу многоквартирного дома

В центре Севастополя беспилотник упал на крышу жилого дома. Никто не пострадал. Об этом сообщает глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В результате утренней атаки ВСУ один из беспилотных летательных аппаратов был подавлен силами РЭБ и упал на крышу многоквартирного жилого дома. Согласно предварительной информации, беспилотник с боевым зарядом.

Сейчас территория оцеплена, людей эвакуируют в место временного размещения. Специалисты принимают решение по работе с взрывоопасным предметом.

Алина Зорина

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