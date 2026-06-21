В Казани Сабантуй посетили более 120 тысяч человек

В Казани в праздновании Сабантуя приняли участие более 120 тыс. жителей и гостей города, сообщила пресс-служба мэрии города.

Мероприятия прошли на трех площадках — в поселках Мирный и Дербышки, а также в лесопарке у озера Лебяжье.

На площадках были организованы концертные программы, национальные подворья, театрализованные представления, спортивные состязания и народные игры. В рамках праздника прошли турниры по борьбе корэш.

В Мирном прошли мастер-классы по народным ремеслам, концертная программа с участием артистов татарской эстрады и чествование тружеников села.

Анна Кайдалова