Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Кремля Фото: Пресс-служба Кремля

По данным перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», из-за временного перекрытия движения по Крымскому мосту в пути задерживаются 11 поездов «Таврия». В настоящий момент железнодорожное движение по мосту открыто.

По данным на 09:00, из Крыма задерживаются два поезда в Москву. Минимальное время опоздания — 1,5 часа, максимальное — 8 часов.

В сторону Крыма задерживаются девять поездов. Они отправились из Санкт-Петербурга, Москвы, Адлера, Минеральных Вод и Челябинска. Минимальное время опоздания — 1,5 часа, максимальное — 8,5 часа. Остальные поезда следуют по расписанию.

Кроме того, поезд №67/68 отправится от Керчи раньше графика — в 22:10 21 июня, вместо 00:06:55 22 июня. Для пассажиров этого поезда посадка в автобус в Симферополе запланирована на 16:00 (отправление в 17:00). Автобус проследует через станцию Владиславовка в 19:00 и прибудет в Керчь в 21:30. Посадка в автобусы производится на привокзальных площадях либо рядом с ж/д станциями.

«Ъ-Кубань» писал, что с 21 июня паромное сообщение через Керченскую переправу временно приостановлено. Ранее стало известно, что в результате ночной атаки беспилотников на паром «Панагия» на Керченской переправе погиб один человек и еще один пострадал.

Алина Зорина