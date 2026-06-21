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Жителей Сочи предупредили о проведении учебных стрельб

Сегодня, 21 июня, в Сочи запланировано проведение учебных стрельб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Учения проведут в 13:00, в 17:30 и в 23:00 в акватории морского порта города. Жителей и гостей Сочи просят сохранять спокойствие. Отработка действий военных является залогом безопасности жителей муниципалитета.

Ранее учебные стрельбы в Сочи проводили 20 июня — в 13:00, 17:30 и в 23:00, также в акватории морского порта города.

Алина Зорина

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