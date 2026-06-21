Беспилотную опасность на Ставрополье отменили после семи часов действия режима

Режим беспилотной опасности, введенный в Ставропольском крае в ночь на 21 июня, действовал более семи часов. Предупреждение было объявлено в 01:25 и отменено в 08:57.

Об отмене режима сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Глава региона напомнил жителям, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по единому номеру экстренных служб 112.

В период действия предупреждения жителям и гостям края рекомендовали следить за официальными сообщениями органов власти и соблюдать меры безопасности.

Информации о происшествиях, связанных с беспилотниками на территории Ставропольского края, не поступало. Данные о сбитых над регионом БПЛА также отсутствуют.

Между тем прошедшей ночью силы противовоздушной обороны отражали массированную атаку беспилотников в ряде регионов России. По данным Минобороны РФ, в течение ночи над территорией страны было уничтожено 239 беспилотных летательных аппаратов.

В соседней Ростовской области, по информации губернатора Юрия Слюсаря, было уничтожено более десяти беспилотников. Воздушные цели сбили над Гуково, Каменском-Шахтинским, Новошахтинском, а также в Матвеево-Курганском, Миллеровском, Морозовском и Родионово-Несветайском районах. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

Режим беспилотной опасности на Ставрополье вводится при возникновении угрозы применения беспилотных летательных аппаратов и предполагает повышенную готовность экстренных служб и органов власти к возможным инцидентам.

Валерий Климов