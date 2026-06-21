В Севастополе ввели временные отключения электроэнергии

В Севастополе введен график временного отключения электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как уточнил глава города, ограничения вводятся по команде диспетчера Филиала АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами города. Подробный график отключений будет публиковаться в официальном аккаунте «Севастопольэнерго».

Кроме того, по данным ГУП РК «Крымэнерго», в связи с повреждениями в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Северо-западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов Республики Крым. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы.

Алина Зорина