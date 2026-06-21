В Татарстане обновят трассу Казань — Оренбург за 560 млн рублей

На устройство слоев износа на участке федеральной автодороги Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном в Татарстане выделят 559,8 млн руб. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Работы планируется выполнить на отрезке с 109-го по 141-й километр трассы. Подрядчик должен будет приступить к выполнению работ в мае 2028 года, а закончить — в августе того же года.

Финансирование предусмотрено за счет средств федерального бюджета. Заказчиком выступает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Также заказчик объявил еще три тендера на устройство слоев износа на других участках трассы на общую стоимость 1 млрд руб.

Начальная стоимость устройства трассы на отрезке с 215-го по 249-й км составляет 630,3 млн руб., на участке км 281–289 — 143,9 млн руб., на участке км 355–368 — 242,9 млн руб.

Анна Кайдалова