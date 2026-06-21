Еще пять БПЛА сбили над Севастополем

Над территорией Севастополя ликвидировали еще пять беспилотников. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Военные в Севастополе отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы. В районе Северной стороны и мыса Фиолент сбили пять беспилотников.

Согласно предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал. Жителей и гостей города просят не пренебрегать мерами безопасности. Необходимо покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

«Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия», — заявил Михаил Развожаев.

Ранее сообщалось о двух сбитых беспилотниках над Севастополем.

Алина Зорина