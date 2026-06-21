Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 239 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и других регионов России ликвидировали 239 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в течение прошедшей ночи. Беспилотники сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея, и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов, в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов на Керченский полуостров погибли четыре человека, 28 — получили ранения. Также один человек погиб на Керченской паромной переправе в ночь на 21 июня в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.

Алина Зорина