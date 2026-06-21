Над Севастополем сбили два БПЛА
Над территорией Севастополя ликвидировали два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Сейчас военные в Севастополе отражают атаку ВСУ, работают мобильные огневые группы, ПВО и авиация. Два беспилотника ликвидировали в районе Северной стороны и мыса Фиолент.
«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — отметил Михаил Развожаев.
Воздушная тревога в Севастополе была объявлена около 08:32 мск.