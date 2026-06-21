Один человек погиб после атаки БПЛА на паром «Панагия» на Керченской переправе

Один человек погиб на Керченской паромной переправе в ночь на 21 июня в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно предварительной информации, еще один человек пострадал в результате атаки беспилотников на паром «Панагия» в Темрюкском районе на Керченской переправе. Также произошло возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка, туда прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Кроме того, еще в двух муниципалитетах Краснодарского края зафиксировано падение обломков беспилотных летательных аппаратов на территории частных домов. В станице Фастовецкой Тихорецкого района повреждены остекление и стена летней кухни. В станице Успенской Белоглинского района нарушена конструкция кровли жилого дома. Сейчас на месте работают специальные и экстренные службы. Пострадавших и погибших нет.

Ранее оперштаб сообщал о падении обломков беспилотников в Крымске. В результате падения обломков БПЛА загорелась хозяйственная постройка во дворе частного домовладения. Пострадавших нет. Пожар ликвидирован.

«Ъ-Кубань» писал, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Керченский полуостров погибли четыре человека, 28 — получили ранения.

Алина Зорина