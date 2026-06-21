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Четыре человека погибли из-за атаки БПЛА на Керченский полуостров

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Керченский полуостров погибли четыре человека, 28 — получили ранения. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По его словам, всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь и поддержка. Сейчас на месте работают профильные службы. Ситуация находится на личном контроле главы Крыма.

«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — заявил Сергей Аксенов.

Алина Зорина

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