Четыре человека погибли из-за атаки БПЛА на Керченский полуостров
В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Керченский полуостров погибли четыре человека, 28 — получили ранения. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
По его словам, всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь и поддержка. Сейчас на месте работают профильные службы. Ситуация находится на личном контроле главы Крыма.
«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — заявил Сергей Аксенов.