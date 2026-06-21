Полиция задержала подозреваемого в нападении на детский лагерь в Туве

В Республике Тыва сотрудниками полиции по подозрению в нападении на детский лагерь «Орленок», расположенный в Тандинском районе на озере Чагытай, задержан местный житель. Инцидент произошел в ночь на 21 июня. Как сообщили в пресс-службе ведомства, злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения проник в один из корпусов лагеря, после чего нанес удары несовершеннолетним, а также повредил мебель.

Мужчина был задержан работниками лагеря и передан оперативно прибывшим сотрудникам полиции. По факту инцидента следователи СУ СК по Республике Тыва возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). В рамках расследования правоохранителями также будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц по обеспечению безопасности деятельности учреждения.

Расследование дела находится под прокурорским надзором.

8 июня в управлении Росгвардии по Республике Тыва сообщили, что 40 детей военнослужащих и сотрудников подразделений ведомства отправились на отдых в детский лагерь «Орленок», который расположен в Тандинском районе Тувы на берегу озера Чагытай.

Лолита Белова