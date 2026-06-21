Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию

Аэропорт Сочи продолжает работу по фактическому расписанию. По данным на 23:59 мск 20 июня, за сутки воздушная гавань приняла 132 рейса и обслужила 17,5 тысячи пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На вылет аэропорт отправил 141 рейс. Количество пассажиров на отправление также составило 17,5 тысячи человек. В аэропорту уточнили, что все воздушные суда, ранее направленные на запасные аэродромы, вернулись в Сочи.

По оперативной информации, более чем на два часа задержали 19 рейсов. В аэропорту напомнили, что ответственность за предоставление пассажирам напитков и питания при задержках несут авиакомпании. При продолжительных изменениях расписания перевозчики также организуют размещение пассажиров в гостиницах.

Пассажирам рекомендовали отслеживать актуальный статус рейсов на сайтах авиакомпаний и онлайн-табло аэропорта. Кроме того, информацию о рейсах передают через аудиообъявления в терминале и по телефону колл-центра.

В аэропорту также сообщили, что в терминале продолжают работать менеджеры по гостеприимному сервису. Они помогают пассажирам и отвечают на возникающие вопросы.

Мария Удовик