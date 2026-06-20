21 июня в Татарстане ожидается до +25 градусов и грозы

В воскресенье, 21 июня, на территории Татарстана ожидается до +25 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Местами ожидается кратковременный дождь, днем в отдельных районах — гроза. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов, днем прогреется до показателей от +20 до +25 градусов.

В Казани ночью местами кратковременный дождь, температура — от +13 до +15 градусов. Днем местами возможен кратковременный дождь, гроза, максимальная температура составит от +22 до +24 градусов.

Влас Северин