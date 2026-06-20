Три человека погибли в лобовом ДТП на Ставрополье

На 13 км. автодороги Незлобная — Зольская в Предгорном округе в результате ДТП погибли три человека и один получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

По предварительной информации, 72-летняя водитель «УАЗ Патриот» не предоставила преимущество в движении автомобилю Datsun on-DO, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.

Водитель седана и его два его пассажира, в том числе ребенок, скончались на месте ДТП, до приезда скорой помощи.

По данному факту прокуратура Предгорного района организовала проверку.

Наталья Белоштейн