Три человека погибли в лобовом ДТП на Ставрополье
На 13 км. автодороги Незлобная — Зольская в Предгорном округе в результате ДТП погибли три человека и один получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.
Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края
По предварительной информации, 72-летняя водитель «УАЗ Патриот» не предоставила преимущество в движении автомобилю Datsun on-DO, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.
Водитель седана и его два его пассажира, в том числе ребенок, скончались на месте ДТП, до приезда скорой помощи.
По данному факту прокуратура Предгорного района организовала проверку.