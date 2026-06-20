На Ставрополье СКР начал проверку по факту ДТП с микроавтобусом

СУ СК России по Ставропольскому краю организовало проверку факту ДТП с участием маршрутки в Изобильненском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», 20 июня водитель «ВАЗ 2112» выехал на встречную полосу после столкновения с дорожным ограждением и врезался в микроавтобус. Он погиб на месте.

Пострадали девять пассажиров микроавтобуса, среди них один несовершеннолетний. Все они доставлены в Изобильненскую районную больницу.

Позже было установлено, что водитель «ВАЗ 2112» не имел права управления, ранее четыре раза привлекался к административной ответственности, в том числе за езду без прав.

Наталья Белоштейн