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На Ставрополье СКР начал проверку по факту ДТП с микроавтобусом

СУ СК России по Ставропольскому краю организовало проверку факту ДТП с участием маршрутки в Изобильненском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», 20 июня водитель «ВАЗ 2112» выехал на встречную полосу после столкновения с дорожным ограждением и врезался в микроавтобус. Он погиб на месте.

Пострадали девять пассажиров микроавтобуса, среди них один несовершеннолетний. Все они доставлены в Изобильненскую районную больницу.

Позже было установлено, что водитель «ВАЗ 2112» не имел права управления, ранее четыре раза привлекался к административной ответственности, в том числе за езду без прав.

Наталья Белоштейн

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