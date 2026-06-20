В Геленджике приезжая из Екатеринбурга перевела мошенникам 4,6 млн рублей

В дежурную часть Отдела МВД России по городу Геленджику с заявлением о мошенничестве обратилась 58-летняя жительница Екатеринбурга, временно находившаяся на курорте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным полиции, потерпевшая познакомилась на одном из сайтов знакомств с мужчиной, который в ходе переписки предложил ей дополнительный доход путем игры на бирже. Собеседник вошел в доверие к жертве и свел ее со своим «коллегой», представившимся опытным брокером.

Лже-финансист убедил потерпевшую вложить в инвестиционный проект 2 млн руб., гарантируя скорое удвоение капитала. Когда женщина перевела требуемую сумму, аферисты сообщили ей о необходимости внести еще 500 тыс. руб. в качестве комиссии для вывода якобы уже полученной прибыли.

В течение длительного времени злоумышленники удерживали потерпевшую под психологическим воздействием, убеждая переводить все новые суммы. В общей сложности, желая обогатиться, женщина лишилась 4,6 млн руб. личных сбережений. Осознав, что ее обманули, она обратилась в правоохранительные органы.

Наталья Решетняк