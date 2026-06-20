Кубанского бизнесмена обвинили в хищении яблок на 18,3 млн рублей в КБР

В Кабардино-Балкарии полиция начала расследование уголовного дела в отношении 43-летнего бизнесмена из Краснодарского края, который подозревается в неисполнении обязательств по договору поставки фруктов. Ущерб от его действий оценивается в 18,37 млн руб. Об этом сообщает полиция Кабардино-Балкарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным полиции, в декабре 2025 года местное ООО, работающее в Прохладненском районе, через общих знакомых вышло на коммерсанта, занимающегося оптовой торговлей плодово-ягодной продукцией. Стороны заключили официальный контракт на приобретение предпринимателем крупной партии яблок сорта «Джеромини».

На основании подписанных документов бизнесмен получил товар, однако денежные средства в адрес поставщика не перечислил. Полученную партию фруктов фигурант реализовал через сторонние каналы сбыта, а выручкой распорядился по своему усмотрению. В МВД подчеркивают, что коммерсант изначально не намеревался исполнять взятые на себя финансовые обязательства.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Данная квалификация предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы. Следствием избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Наталья Решетняк