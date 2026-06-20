На строительство системы водоснабжения в деревне Чувашии выделили 109,7 млн рублей

На строительство системы водоснабжения и водоотведения в деревне Келте-Сюле Канашского округа Чувашии выделили 109,7 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит проложить наружные сети водопровода и канализации на 13 новых улицах, где расположены 287 участков для индивидуального жилищного строительства. В перечень работ входят земляные работы, прокладка трубопроводов, устройство колодцев и инженерная подготовка территории.

Строительство должно быть завершено до 30 октября 2026 года.

Влас Северин