Никита Шлейхер вошел в состав сборной России на чемпионат Европы в Париже

Пловец из Татарстана Никита Шлейхер включен в состав национальной команды для участия в ЧЕ-2026, сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию водных видов спорта России (ФВВСР).

Всего в сборную вошли 11 спортсменов: Евгений Кузнецов, Мирослав Киселев, Григорий Иванов, Илья Молчанов, а также прыгуньи в воду Александра Кедрина, Екатерина Беляева, Надежда Трифонова, Елизавета Кузина, Кристина Айдарова, Анна Конаныхина и Ульяна Клюева.

Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа.

Влас Северин