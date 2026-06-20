Суд рассмотрит иск администрации Новороссийска к ГСК «Каштан» о сносе 22 гаражей

Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск мэрии Новороссийска к гаражно-строительному кооперативу «Каштан» о демонтаже металлических боксов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, администрация Новороссийска требует от ГСК «Каштан» за свой счет освободить территорию общего пользования площадью 377,1 кв. м на Индустриальной улице, демонтировав 22 некапитальных гаража. В случае неисполнения решения истец настаивает на праве провести снос самостоятельно с последующим взысканием расходов, а также просит установить судебную неустойку в размере 3 тыс. руб. за каждый день просрочки.

Ранее стало известно, что в Новороссийске для размещения линейного объекта дорожно-транспортной инфраструктуры хотят изъять из частной собственности восемь частей земельных участков и 25 гаражных боксов, расположенных в ГСК-23А.

Транспортную инфраструктуру планируют разместить на участке по Шоссейной улице от Волгоградской улицы до улицы Котанова. Сейчас власти города пытаются изъять земельные участки путем возмещения денежной компенсации в соответствии с рыночной стоимостью объектов.

Согласно проекту планировки и межевания территории, вдоль Шоссейной улицы появятся тротуары, зеленые насаждения и велосипедная дорожка. Также будет переустановлена воздушная линия газопровода и переустановлен памятник адмиралу Угрюмову.

Наталья Решетняк