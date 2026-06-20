«Зенит» вышел из отпуска без капитана

Игроки «Зенита» вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону. Он стартует для них матчем за Суперкубок России против московского «Спартака», который пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде. До этого сине-бело-голубые проведут три игры на «Газпром Арене» с соперниками из-за рубежа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Капитан «Зенита» Сантос принял участие в дух матчах: против Марокко и Гаити

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Капитан «Зенита» Сантос принял участие в дух матчах: против Марокко и Гаити

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Летний отпуск получился для футболистов и тренеров «Зенита» предельно коротким. Только 17 мая они обыграли в заключительном туре чемпионата России «Ростов» 1:0, благодаря чему завоевали очередной чемпионский титул (седьмой под руководством тренера Сергея Семака), а уже 18 июня начался медосмотр. Отсутствуют в расположении команды по уважительным причинам Дуглас Сантос и Луис Энрике, выступающие за сборную Бразилии на чемпионате мира, который сейчас проходит на полях США, Канады и Мексики. Капитан «Зенита» Сантос принял участие в дух матчах: против Марокко и Гаити, первый южноамериканцы сыграл вничью 1:1, второй выиграли 3:0. Энрике вышел на замену в игре против Марокко, ничего не показал, и на следующий матч Карло Анчелотти, тренер сборной Бразилии, не поставил его в состав. Обычно задерживается в отпуске другой бразилец, защищающий цвета сине-бело-голубых— Вендел, но, кто знает, может, на этот раз он начнет тренировки вместе со всеми. В крайнем случае, вернется и заплатит штраф, не впервой.

«Зениту» надо готовиться к сезону, потому что для него он начнется раньше, чем для остальных команд: уже 18 июля играть за Суперкубок с московским «Спартаком», победителем Кубка России. Эта дуэль пройдет на стадионе в Нижнем Новгороде. Потом уже стартует очередной чемпионат. Его календарь станет известен позже, а вчера в результате жеребьевки определились соперники петербургской команды в Кубке России. Ими стали калининградская «Балтика», махачкалинское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Группа, как скажут многие, «неинтересная». И будут правы. На этом этапе «Зениту» в последние годы редко попадаются соперники из числа ведущих клубов России. Групповой турнир клуб из города на Неве проходит «на ура», а вот потом начинаются проблемы. До финалов (ранее они назывались суперфиналами, сейчас этот термин упразднили) двух последних розыгрышей петербуржцы не добрались, а в последний раз победили в Кубке России в 2024 году. Кстати, в решающем матче обыграли «Балтику» 2:1.

Наверняка больший интерес у болельщиков вызовут матчи, которые «Зенит» сыграет в рамках подготовки к очередному сезону. В них соперниками сине-бело-голубых станут аргентинская «Химнасия», азербайджанский «Нефтчи» и сербская «Црвена Звезда». Игры пройдут 5, 8 и 12 июля соответственно на «Газпром Арене». С «Црвеной» и «Нефтчи» сине-бело-голубые встретятся уже не первый раз за последние годы, но тут хотя бы команды — зарубежные. Можно составить представление, как «Зенит» развивается на фоне тех, кто участвует в еврокубках.

Болельщики ждут трансферов, но пока их немного. Сразу после завершения сезона «Зенит» приобрел у «Балтики» колумбийского защитника Кевина Андраде и на этом пока остановился. Еще ждут полузащитника Артема Карпукаса из московского «Локомотива» и бразильского нападающего Фелипе Аугусто из турецкого «Трабзонспора». Клубу надо усиливать атакующую линию. Там в прошлом сезоне не хватало исполнителей, и хорошо, что Александр Соболев по весне разыгрался, забив восемь мячей (семь — в РПЛ, один — в Кубке России). А вот колумбийский нападающий Джон Дуран совсем команде не пригодился. Он был взят в аренду у саудовского «Аль Насра» за €2,75 млн и провел за «Зенит» девять неполных матчей в чемпионате России и Кубке России. Забил в них два гола, оба с пенальти. В конце сезона «отпросился» пораньше не отдых, руководство «Зенита» отпустило футболиста, потому он проиграл конкуренцию даже Соболеву, которого болельщики критиковали два сезона.

Кирилл Легков