Синоптики назвали сроки прогрева Черного моря до 25 градусов

Морская вода у побережья черноморских курортов Краснодарского края достигнет комфортных для купания значений в 22–25 градусов к концу июня, а максимального прогрева ожидать стоит в пик летнего сезона — в июле и августе. Об этом сообщили «РИА Новости» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

«Наиболее высокие температуры воды прогнозируются в самые жаркие дни лета для Кубани — это традиционно июль и август. Однако уже в первых числах июля столбики термометров в прибрежной зоне будут показывать 22–25 градусов, что считается физиологически оптимальным для длительного купания», — уточнил представитель гидрометцентра.

По словам собеседника агентства, именно температура морской воды является ключевым фактором для туристов при планировании пляжного отдыха, тогда как показатели воздуха в данном случае отходят на второй план.

Наталья Решетняк