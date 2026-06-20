Роскачество: дожди не сказались на состоянии виноградников в Краснодарском крае

Сильные дожди, прошедшие в июне в Краснодарском крае, не нанесли критического ущерба виноградникам, однако установившаяся в регионе высокая влажность повышает риски развития грибковых инфекций. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскачества со ссылкой на экспертов проекта «Винный гид России».

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Уточняется, что наиболее интенсивные осадки отмечались в предгорьях Кавказа, где за час выпало до 55 мм и прошел град. В то же время в приморской части Кубани, где сосредоточены основные площади виноградников, экстремальных явлений зафиксировано не было. На Таманском полуострове уровень осадков соответствовал климатической норме, а Новороссийск и Геленджик, по данным экспертов, обошлись без потопов.

«Критических повреждений виноградникам дожди не нанесли, и сами по себе они не скажутся на урожае. Исключение — поздние сорта в фазе цветения, где сильный дождь может смыть часть пыльцы, что сократит количество ягод», — отметили в пресс-службе.

Гораздо более серьезной угрозой, по мнению специалистов, являются грибковые болезни, в первую очередь милдью. Их развитию способствует высокий уровень влажности воздуха, сохраняющийся в регионе. Как пояснили в Роскачестве, прохладные ночи в сочетании с дневной температурой выше 30 градусов провоцируют обильное выпадение росы, что создает благоприятную среду для патогенов.

Руководитель проекта «Винный гид России» Олеся Латышева подчеркнула, что состояние лозы в текущих условиях напрямую зависит от действий агрономов. По ее словам, вспышки милдью, негативно отражающиеся на урожае, уже зафиксированы в ряде фермерских хозяйств, однако крупнейшие винодельческие предприятия страны, как правило, имеют отработанные системы защиты растений.

Ранее виноделы рассказали «Ъ-Новороссийск» о последствиях затяжных дождей на юге России.

Подробнее — в материале «Катастрофы нет».

Наталья Решетняк