В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

В Республике Татарстан отменили режим «беспилотной опасности». Об этом сообщили в официальном приложении МЧС России в 09:15.

Режим действовал с 04:08. Утром также объявлялась угроза атаки БПЛА в городах Татарстана: Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге, Альметьевске, Бугульме и Лениногорске, а также в Казани и Зеленодольске.

На время действия режима временно закрывались аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы. Воздушные гавани уже возобновили работу.

Влас Северин