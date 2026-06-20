В сочинском аэропорту задерживаются 111 рейсов

Вылет и прилет 111 рейсов задерживается в аэропорту Сочи, подсчитал ТАСС на основе данных онлайн-табло воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Наибольшее число задержек приходится на внутрироссийские направления. В ожидании вылета в Москву находятся 11 бортов, в Санкт-Петербург — 6, в Екатеринбург — 5, в Тюмень — 4. По три рейса задерживаются в Пермь и Омск, по два — в Новосибирск, Красноярск, Сургут, Нижний Новгород, Челябинск, Самару, Казань и Уфу. Также в списке значатся единичные рейсы в Анталью (Турция), Новокузнецк, Томск, Ташкент (Узбекистан), Ереван (Армения), Орск, Чебоксары, Мурманск, Саратов, Нижнекамск, Ульяновск и Кемерово.

Схожая ситуация складывается и с прибытием. Задерживается прибытие 51 рейса. Шесть бортов ожидают из Санкт-Петербурга, по пять — из Москвы и Екатеринбурга, по четыре — из Казани и Тюмени. По два рейса не могут вылететь из Нижнего Новгорода, Перми, Челябинска и Омска. Среди задержанных рейсов — перелеты из Антальи, Оренбурга, Махачкалы, Кургана, Новосибирска, Уфы, Батуми (два рейса), Сургута, Новокузнецка, Томска, Барнаула, Саратова, Самары, Ульяновска, Красноярска, Чебоксар, Нижнекамска и Орска.

Несмотря на сбои в расписании, в пресс-службе воздушной гавани подчеркивают, что обстановка в терминалах остается спокойной.

Наталья Решетняк