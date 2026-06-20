Список АЗС Севастополя, где 20 июня можно заправиться по QR-кодам и без

В Севастополе в субботу, 20 июня, свободная продажа бензина осуществляется на воьсми заправках «АТАН».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, водители смогут приобрести марки АИ-92, АИ-95 Ultra и ДТ Ultra по следующим адресам:

АЗС №60 (Качинское шоссе, 2) — АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;

АЗС №67 (ул. Хрусталева, 74Г) — АИ-92, АИ-95 Ultra;

АЗС №69 (ул. Генерала Мельника, 148) — ДТ Ultra;

АЗС №84 (Столетовский пр., 5) — АИ-92, ДТ Ultra;

АЗС №89 (Проспект Победы, 1) — АИ-92;

АЗС №161 (Гончарное, ул. Дрыгина, 16) — АИ-92, ДТ Ultra;

АЗС №167 (Балаклава, ул. Новикова, 51б) — ДТ Ultra;

АЗС №168 (Инкерман, Симферопольское шоссе, 18А) — АИ-92, ДТ Ultra.

Что касается сети «ТЭС», то сегодня там сохраняется прежний порядок: основной объем продаж идет по QR-кодам. Однако исключение сделано для двух станций-«близнецов» на трассе «Таврида». Там топливо доступно в свободной продаже. Кроме того, на большинстве заправок «ТЭС» сегодня можно свободно купить «ДТ New Power».

Важное напоминание для автомобилистов: на всех станциях продолжает действовать единое ограничение — не более 20 литров в одни руки (в одну машину). Заправка топлива в канистры по-прежнему запрещена.

Наталья Решетняк