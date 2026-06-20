Газопровод протяженностью 8,1 км построили в Завьяловском районе Удмуртии

В Завьяловском районе Удмуртии построили и ввели в эксплуатацию газопровод протяженностью 8,1 км. Объект обеспечит подачу газа в деревню Лудзя-Норья и починок Садаковский, сообщила пресс-служба «Газпром межрегионгаз Ижевск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании «Газпром газораспределение Ижевск» Фото: пресс-служба компании «Газпром газораспределение Ижевск»

«Для надежного газоснабжения установили два пункта редуцирования газа», — говорится в сообщении.

Условия для подключения созданы для 90 домовладений. Жители уже заключили 20 договоров на догазификацию. Как сообщил генеральный директор компаний Александр Черкашин, с начала года газ в Удмуртии получили более 1,6 тыс. семей.

«Всего в регионе в рамках программы догазификации к сетевому газу подключено 31,9 тыс. домовладений. Техническая возможность подключения создана для 48,4 тыс. семей», — добавил Черкашин.

Программа догазификации в Удмуртии реализуется с 2021 года. За это время газ провели в десятки населенных пунктов региона.

Карина Пырина