Полиция проверит асоциальную семью с ребенком в Новороссийске после жалоб

Полицейсике Новороссийска проводят проверку по факту публикации в интернете, в которой указывается на неблагополучную ситуацию в одной из семей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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В ходе мониторинга сети оперативники выявили сообщение от пользователя, утверждающего, что местная жительница ведет аморальный образ жизни, что может создавать угрозу для ее ребенка.

В ведомстве подчеркнули, что данная семья находится на постоянном контроле правоохранительных органов. Сотрудники полиции и органов опеки регулярно посещают 30-летнюю женщину и ее ребенка по месту фактического проживания на проспекте Дзержинского, проверяя исполнение родительских обязанностей.

«В настоящее время по изложенным в публикации фактам организована доследственная проверка. По итогам рассмотрения материалов будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», — заявили в пресс-службе кубанского главка.

Наталья Решетняк