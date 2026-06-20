На территории Удмуртии 20 июня отменили сигнал «Опасное небо»

В 9:28 на территории Удмуртии отменили сигнал «Опасное небо», сообщил в МАХ глава республики Александр Бречалов. Режим действовал с 08:23.

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Движение трамваев, троллейбусов и автобусов МУП «ИжГЭТ» восстановлено. Интервалы движения могут быть увеличены, сообщает администрация города.

В 12:00 на территории Удмуртии объявлен отбой сигнала «Беспилотная опасность», сообщил председатель госкомитета по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин в МАХ.

На территории международного аэропорта Ижевска им. М. Т. Калашникова также объявлен отбой режима «Ковёр». Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты.

Карина Пырина