Спрос на посуточную аренду жилья на курортах Кубани вырос на 22%

Спрос на аренду жилья на курортах Краснодарского края увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами по числу бронирований среди всех российских направлений традиционно стали Сочи, Геленджик и Анапа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные сервиса онлайн-бронирования «Суточно.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Курорты Краснодарского края сохраняют лидерство по числу бронирований среди всех российских курортных направлений. За год совокупный спрос на них вырос на 22%», — уточнили в компании.

В тройку самых востребованных локаций вошли Сочи (включая Адлер и федеральную территорию Сириус), Геленджик и Анапа. Также в список популярных направлений вошли Лазаревское, Дагомыс, Ейск, Новороссийск, станица Голубицкая и село Кабардинка. При этом аналитики фиксируют заметный прирост интереса к отдыху в Дивноморском, Архипо-Осиповке и Витязеве — здесь число запросов увеличилось в среднем на 15–20% в зависимости от конкретного населенного пункта.

Как отметили эксперты, пик бронирований на курортах края приходится на июль. Средняя продолжительность аренды составляет восемь суток. Наибольшим спросом у туристов пользуются отели, а также односпальные квартиры и студии. При выборе жилья путешественники чаще всего обращают внимание на удаленность от моря, наличие беспроводного интернета, кондиционера, отдельных спален, балкона и оборудованной парковки.

Наталья Решетняк