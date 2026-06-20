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Средства ПВО за ночь сбили 187 БПЛА, в том числе над Кубанью и Крымом

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 187 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

По данным ведомства, атаки были отражены в период с 20:00 мск 19 июня до 07:00 мск 20 июня.

БПЛА сбиты над Белгородской, Курской, Тульской, Брянской, Липецкой, Ростовской, Астраханской и Воронежской областями, а также над Республикой Крым, Краснодарским краем и над Московским регионом.

Кроме того, перехваты осуществлялись над акваториями Черного и Азовского морей.

Наталья Решетняк

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