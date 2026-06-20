Сигнал «Опасное небо» объявили в Удмуртии 20 июня

В 8:23 на территории Удумртии объявили сигнал «Опасное небо». В аэропорту Ижевска объявлен сигнал «Ковер»: прием и выпуск воздушных судов ограничены. Его радиус действия — 100 км. Об этом в Telegram председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сирены включают в Селтинском, Сюмсинском, Увинском, Вавожском, Кизнерском, Граховском, Можгинском, Алнашском, Киясовском, Сарапульском, Камбарском, Каракулинском, Завьяловском, Якшур-Бодьинском, Малопургинском, Воткинком, Шарканском районах, а также в Можге, Сарапуле, Ижевске, Воткинске, в Завьяловском.

Ранее, в 7:05 в Удмуртии ввели сигнал «Беспилотная опасность».

Карина Пырина