Предупреждение и лечение хантавирусной инфекции

В настоящее время нет одобренных вакцин и специфических противовирусных препаратов, доказавших свою эффективность против данного хантавируса. Заболевших стараются лечить с помощью кислородных масок, применением искусственной вентиляции легких или, в наиболее тяжелых случаях, ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенацией) — это аппарат, который берет на себя работу сердца и легких, пока организм борется с инфекцией.

Заболевания этим вирусом встречаются крайне редко, поэтому исследований по нему проведено не так много. Например, нет данных, подвержены ли некоторые группы людей — такие как маленькие дети или пожилые люди — более тяжелому течению болезни, или же некоторые люди более склонны к распространению вируса. Риск, связанный с поездками по горам Южной или Северной Америки, незначителен, но в определенных ситуациях целесообразно использовать профессиональный респиратор N95 или 3М.

При обычных обстоятельствах круизные лайнеры и самолеты — это уж совсем не те места, где можно ожидать контакта с хантавирусом. Возникновение данной вспышки произошло в результате крайне специфической и маловероятной цепочки событий: пассажир должен был сначала контактировать с зараженным грызуном в Аргентине, а затем подняться на борт корабля, где теснота способствовала распространению вируса.