Хантавирусный кардиопульмонарный синдром

Ранние симптомы хантавирусной инфекции с кардиопульмонарным синдромом (ХКПС), как правило, включают лихорадку с повышением температуры, чувство усталости. Мышечные боли, особенно в крупных мышцах бедер, ягодиц и спины, проблемы с желудочно-кишечным трактом — тошнота, рвота, диарея или спазмы в животе (встречаются почти у половины пациентов), неврологические признаки — сильные головные боли, иногда головокружение, проявляются обычно через одну-восемь недель после заражения.

Поздняя кардиопульмональная фаза (критическая)

На этом этапе развивается тяжелое поражение легких и появляются респираторные симптомы. Во-первых, это сухой кашель, который быстро переходит в сильную одышку и нехватку воздуха. Во-вторых, отек легких, который проявляется в скоплении жидкости в легких, мешающем нормальному дыханию. В-третьих, это сердечно-сосудистые нарушения: резкое падение артериального давления, учащенное сердцебиение (тахикардия).

Выздоровление проходит медленно и только при интенсивном симптоматическом лечении с нередким применением кислородной поддержки дыхания или даже ИВЛ, поскольку специфических противовирусных препаратов против этой инфекции пока не разработано. Смертность — от 30% до 50%, то есть это заболевание намного более опасное, чем так называемая оспа обезьян, и почти такое же опасное, как лихорадка Эбола. К счастью, очень редкое.

Вакцин против этой разновидности хантавирусов также пока не создано.