Дезинформация в печати

После описания данной вспышки в интернете появилось несколько конспирологических теорий. Некоторые фантазеры выдвинули явно ложное заявление о том, что вспышка была вызвана спецслужбами Израиля и что название вируса происходит от еврейского слова, обозначающего мошенничество или подделку. На самом деле хантавирусы получили свое название от реки Хантаан в Корее около 50 лет назад, вскоре после их выявления у больных в Южной Корее. Потом их нашли и в Китае, и в России, и в разных европейских странах. Другие ложные утверждения изображают вспышку хантавируса как побочный эффект вакцины против COVID-19 и как тайную схему работы фармацевтических компаний по продаже вакцин, ссылаясь на разработку компанией Moderna в 2024 году вакцины против другой разновидности хантавируса, вызывающего геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС), которая намного менее патогенна для человека и неизмеримо чаще встречается в мире в сравнении с хантавирусом ХКПС, особенно в Евразии, в том числе в России. Кроме того, в социальных сетях было распространено несколько изображений, созданных искусственным интеллектом, с ложной информацией о вспышке. Также появились ничем не подтвержденные утверждения о том, что ивермектин может вылечить хантавирус, что было почему-то поддержано бывшим членом Конгресса США Марджори Тейлор Грин.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения рассмотрели дезинформации о вспышке в ходе сессий вопросов и ответов в социальных сетях и жестко осудили их.