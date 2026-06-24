Место хантавирусов в царстве вирусов

Согласно современной классификации Международного комитета по таксономии вирусов, Хантавирусы входят в следующие таксоны высокого ранга:

Царство: Orthornavirae

Тип: Negarnaviricota

Класс: Ellioviricetes

Порядок: Bunyavirales

Семейство: Hantaviridae

Структура семейства

Семейство Hantaviridae делится на 4 подсемейства, в которые входят 50 признанных видов:

1. Подсемейство Mammantavirinae (передаются млекопитающими)

Включает 4 основных рода:

Orthohantavirus — наиболее известный род, включающий виды-возбудители геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) по всему миру (в т. ч. Orthohantavirus hantanense — вирус Хантаан, Orthohantavirus puumalense — вирус Пуумала, Orthohantavirus seoulense — вирус Сеул и вызывающие хантавирусный легочной синдром (ХЛС) в Северной и Южной Америках Orthohantavirus andesense — вирус Андес, Orthohantavirus sinense — вирус Син-Номбре).

— наиболее известный род, включающий виды-возбудители геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) по всему миру (в т. ч. Orthohantavirus hantanense — вирус Хантаан, Orthohantavirus puumalense — вирус Пуумала, Orthohantavirus seoulense — вирус Сеул и вызывающие хантавирусный легочной синдром (ХЛС) в Северной и Южной Америках Orthohantavirus andesense — вирус Андес, Orthohantavirus sinense — вирус Син-Номбре). Thottimvirus — вирусы, переносимые землеройками.

— вирусы, переносимые землеройками. Mobatvirus — вирусы, переносимые летучими мышами.

— вирусы, переносимые летучими мышами. Loanvirus — также ассоциированы с летучими мышами.

2. Подсемейства Actantavirinae, Agantavirinae и Repantavirinae

Включают хантавирусы, природными хозяевами которых являются не млекопитающие, а низшие позвоночные (рыбы и рептилии). Люди ими не заражаются и не болеют.