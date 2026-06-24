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Место хантавирусов в царстве вирусов

Согласно современной классификации Международного комитета по таксономии вирусов, Хантавирусы входят в следующие таксоны высокого ранга:

  • Царство: Orthornavirae
  • Тип: Negarnaviricota
  • Класс: Ellioviricetes
  • Порядок: Bunyavirales
  • Семейство: Hantaviridae

Структура семейства

Семейство Hantaviridae делится на 4 подсемейства, в которые входят 50 признанных видов:

1. Подсемейство Mammantavirinae (передаются млекопитающими)

Включает 4 основных рода:

  • Orthohantavirus — наиболее известный род, включающий виды-возбудители геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) по всему миру (в т. ч. Orthohantavirus hantanense — вирус Хантаан, Orthohantavirus puumalense — вирус Пуумала, Orthohantavirus seoulense — вирус Сеул и вызывающие хантавирусный легочной синдром (ХЛС) в Северной и Южной Америках Orthohantavirus andesense — вирус Андес, Orthohantavirus sinense — вирус Син-Номбре).
  • Thottimvirus — вирусы, переносимые землеройками.
  • Mobatvirus — вирусы, переносимые летучими мышами.
  • Loanvirus — также ассоциированы с летучими мышами.

2. Подсемейства Actantavirinae, Agantavirinae и Repantavirinae

Включают хантавирусы, природными хозяевами которых являются не млекопитающие, а низшие позвоночные (рыбы и рептилии). Люди ими не заражаются и не болеют.

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