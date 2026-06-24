Место хантавирусов в царстве вирусов
Согласно современной классификации Международного комитета по таксономии вирусов, Хантавирусы входят в следующие таксоны высокого ранга:
- Царство: Orthornavirae
- Тип: Negarnaviricota
- Класс: Ellioviricetes
- Порядок: Bunyavirales
- Семейство: Hantaviridae
Структура семейства
Семейство Hantaviridae делится на 4 подсемейства, в которые входят 50 признанных видов:
1. Подсемейство Mammantavirinae (передаются млекопитающими)
Включает 4 основных рода:
- Orthohantavirus — наиболее известный род, включающий виды-возбудители геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) по всему миру (в т. ч. Orthohantavirus hantanense — вирус Хантаан, Orthohantavirus puumalense — вирус Пуумала, Orthohantavirus seoulense — вирус Сеул и вызывающие хантавирусный легочной синдром (ХЛС) в Северной и Южной Америках Orthohantavirus andesense — вирус Андес, Orthohantavirus sinense — вирус Син-Номбре).
- Thottimvirus — вирусы, переносимые землеройками.
- Mobatvirus — вирусы, переносимые летучими мышами.
- Loanvirus — также ассоциированы с летучими мышами.
2. Подсемейства Actantavirinae, Agantavirinae и Repantavirinae
Включают хантавирусы, природными хозяевами которых являются не млекопитающие, а низшие позвоночные (рыбы и рептилии). Люди ими не заражаются и не болеют.