Как и от кого можно заразиться хантавирусом

Механизм передачи хантавирусов от животных к человеку

Все хантавирусы — зоонозные инфекции, то есть эти вирусы циркулируют среди животных, но могут вызывать заболевания у человека. За полвека их исследований хантавирусы были обнаружены более чем у 100 видов млекопитающих: грызунов, лисиц и летучих мышей, а также у рептилий, но в основном они встречаются у диких грызунов, у которых это хронические бессимптомные инфекции. У рода ортохантавирусов две ветви: американская, ее виды вызывают хантавирусный кардио-пульмонарный синдром (ХКПС) со смертностью от 30 до 50% и евро-азиатская, виды которой вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) со смертностью менее 1%, которая встречается и в России.

Люди обычно заражаются вирусом, вдыхая микроскопические частицы пыли, загрязненные высохший мочой, фекалиями или слюной грызунов — например, во время уборки в отдаленной хижине с явными следами диких грызунов. За последние 30 лет американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC — аналог российского Роспотребнадзора) зарегистрировали 890 случаев хантавирусной инфекции у людей, причем 94% случаев произошли к западу от реки Миссисипи, и большинство — в штатах Колорадо, Аризона или Нью-Мексико. Но даже в этих последних штатах с относительно высоким риском заражения домовые мыши — те самые, которых можно увидеть снующими по гаражам или чердакам в пригородах,— обычно не являются переносчиками хантавируса.

Вариант Андес, вызвавший вспышку заболевания, необычен среди хантавирусов своей способностью распространяться между людьми. Штаммы хантавируса, ранее обнаруженные в Северной Америке, включая штамм, который, скорее всего, стал причиной смерти Бетси Аракавы, не передаются от человека к человеку. Бетси Аракава была женой Джина Хэкмена, выдающегося американского киноактера. Они оба были найдены мертвыми в их доме несколько месяцев назад. Бетси Аракава (65 лет) скончалась от хантавирусной инфекции, а Джин Хэкмен (95 лет) умер от гипертонии: он страдал тяжелой формой болезни Альцгеймера и был не способен к самообслуживанию. Тест крови актера на хантавирус дал отрицательный результат. Человек может заразиться этим североамериканским вирусом от грызунов, но на этом распространение вируса заканчивается.

Механизм передачи хантавируса от человека к человеку

Андский вирус, обнаруженный в Южной Америке, отличается тем, что это единственный хантавирус, который, согласно имеющимся данным научных публикаций, иногда передается от человека к человеку. В 2018 году андский штамм хантавируса распространился по небольшой деревне в Аргентине, заразил 34 человека и вызвал 11 смертей. Анализ вспышки 2018 года показал, что она началась, когда один человек, заразившийся от грызуна, посетил вечеринку по случаю дня рождения, где присутствовало около ста человек. В последующие месяцы все 34 случая заражения произошли всего от трех инфицированных людей с симптомами, причем эти трое посещали другие общественные мероприятия, будучи уже больными. Тем не менее, по всем имеющимся данным, даже этот андский вид хантавирусов не очень эффективно распространяется от человека к человеку.

Респираторные вирусы, такие как грипп, напротив, невероятно эффективно передаются от человека к человеку. Это результат их многолетней эволюции. Респираторный хантавирус Андес устроен иначе. Он может при исключительно близких контактах передаться нескольким людям только после их контакта с инфицированным человеком с симптомами, но он не распространится очень далеко. Имеющиеся данные свидетельствуют, что для передачи инфекции от человека к человеку необходим очень тесный контакт с тем, у кого уже проявляются признаки заражения.

Вспышку 2018 года удалось локализовать благодаря изоляции и карантину. Более 80 медицинских работников, имевших незащищенный контакт с пациентами, не заразились, что подчеркивает, насколько неэффективно хантавирус Андес передается от человека к человеку.

Несмотря на свою редкость, хантавирус, вызывающий легочной синдром, это возбудитель, к которому нельзя относиться легкомысленно; уровень смертности от него намного выше, чем от более распространенных вирусов, таких как грипп и ковид. В США за последние десятилетия 35% случаев заражения хантавирусом типа ХКПС заканчивались летальным исходом. При этом ранние симптомы хантавирусного легочного синдрома, включая лихорадку, усталость и мышечные боли, проявляются через 4–42 дня после заражения и могут быть ошибочно приняты за грипп. Однако симптомы могут быстро прогрессировать до тяжелой пневмонии и дыхательной недостаточности.

Ученые до конца не понимают, как именно вирус вызывает такие повреждения. Как и в самых тяжелых случаях COVID-19, смертельные исходы от хантавируса могут быть вызваны чрезмерно активной иммунной реакцией.