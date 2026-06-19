Главные новости за 19 июня. Кавказ

Комплексу зданий мельницы Баранова—Гулиева на улице Апанасенковской, 12 в Ставрополе присвоили статус памятника архитектуры регионального значения. Соответствующий приказ подписало краевое управление по сохранению объектов культурного наследия.

На восстановление системы водоснабжения поселка Мамедкала Дербентского района из резервного фонда правительства Дагестана выделено 62 млн руб. — завершить все работы планируется до конца 2026 года, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Кизилюртовский районный суд Дагестана постановил изъять из частной собственности участок береговой полосы и акватории канала Малый Сулак, незаконно включённый в состав зарегистрированного земельного надела, сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Ставропольское управление ФАС России выявило нарушения законодательства о контрактной системе при проведении закупки стоимостью более 103 млн руб. на благоустройство туристического центра Ставрополя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ОАО «Махачкалаводокагал» выставило на аукцион дебиторскую задолженность физических и юридических лиц. Информация опубликована на портале «Федресурс». На торги выставлены два лота. Первый лом включает в себя дебиторскую задолженность юридических лиц. Его начальная цена составляет 181,3 млн руб. Лот второй — задолженность физических лиц перед предприятием; начальная цена составляет 1,7 млрд руб. «Заявку вправе подавать только юридические лица, занимающиеся оказанием коммунальных услуг»,— уточняется в сообщении.

Два университета Ставропольского края вошли в ежегодный рейтинг RAEX-100 лучших вузов России по итогам 2026 года. Северо-Кавказский федеральный университет улучшил свои позиции, а Ставропольский государственный аграрный университет сохранил место в первой полусотне рейтинга.

Ставропольский край занял восьмую строчку национального рейтинга по объему застрахованных яровых угодий: по данным Национального союза агростраховщиков, местные земледельцы оформили страховую защиту на 128 тыс. га посевов, сообщила пресс-служба Национального союза агростраховщиков.

За первые пять месяцев 2026 года аграрии Ставропольского края выпустили 249,4 тыс. тонн сырого молока — на 2% больше показателей аналогичного периода прошлого года, чему способствовало государственное финансирование отрасли в объеме 196,9 млн руб., сообщили в региональном минсельхозе

Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края зафиксировало перебои с поставками моторного топлива на ряде территорий региона, объяснив ситуацию стремительным ростом потребительского спроса и вызванными им логистическими затруднениями, заявили в ведомстве.

Расширенная коллегия прокуратуры Ставропольского края под руководством краевого прокурора Юрия Немкина подвела промежуточные итоги надзора за исполнительным производством: с начала года надзорное ведомство зафиксировало свыше 3 тыс. нарушений в сфере взыскания задолженностей и рассмотрело более 54 тыс. обращений граждан, сообщает пресс-служба ведомства.