Главные новости за 19 июня. Ростов-на-Дону и область

Таганрогский металлургический завод Тагмет (входит в ПАО ТМК) в 2025 году нарастил экспорт на 10% по сравнению с 2024 годом. Зарубежные продажи труб с премиальными резьбовыми соединениями выросли почти вдвое. Об этом «РБК Ростов» сообщила пресс-служба предприятия.

В 2025 году в Ростовской области зафиксировали 80 случаев острого вирусного гепатита А — показатель составил 1,92 на 100 тыс. населения. Заболеваемость превысила уровень предыдущего года на 56,8%, говорится в докладе регионального управления Роспотребнадзора.

В Ростовской области в 2026 году сократили субсидию на закупку комбикормов, являвшейся единственным источником инвестирования производства индюшатины и утки. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе группы компаний «Дамате».

В Ростовской области правоохранители раскрыли многолетнюю аферу: 53-летняя руководительница некоммерческого займового фонда на протяжении двух лет подделывала контрольную документацию, скрывая нецелевое использование средств, выданных промышленным предприятиям, — ущерб регионального бюджета составил не менее 21 млн руб.

В Ростовской области 27 июня и 1 июля розничные магазины не смогут торговать спиртными напитками — ограничения вводятся в связи с проведением выпускных церемоний у учеников 11-х и 9-х классов соответственно.

Активы национализированного зернотрейдера «Родные поля» из Ростовской области снова выставили на торги. Начальная стоимость имущественного комплекса осталась прежней — 11,7 млрд рублей, однако шаг аукциона стал отрицательным — шаг понижения теперь составляет 1 млрд 170 млн руб. Соответствующие данные опубликованы на портале Росреестра.

Донской государственный технический университет стал одним из лидеров роста среди вузов Юга России в рейтинге RAEX-100 лучших университетов страны по итогам 2026 года. В первую сотню также вошли Южный федеральный университет и Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова.

В Ростовской области спрос на китайские автомобили с пробегом весной 2026 года вырос на 36,9% относительно аналогичного периода прошлого года. Средняя стоимость китайского автомобиля с пробегом в регионе составила 1,9 млн руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе «Авито».

Донской регион зафиксировал снижение объемов отгрузки строительных материалов на 5,6% по итогам 2025 года — до 81 млрд руб., однако региональные власти рассчитывают переломить негативный тренд за счет двух крупных производственных проектов с суммарными вложениями свыше 16 млрд руб., следует из данных областного правительства.

Краснодарский краевой суд подтвердил законность решения об изъятии в пользу государства имущества бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба и ряда связанных с ним лиц — в общей сложности под конфискацию подпали доли в 27 коммерческих структурах, следует из данных судебной картотеки.

В мае 2026 года объем зерна, отправленного по сети РЖД, достиг 2,8 млн тонн — почти вдвое больше, чем за аналогичный месяц годом ранее, при этом экспортные поставки выросли в 2,5 раза, сообщает пресс-служба СКЖД.

Государственная поддержка рыбохозяйственного сектора Ростовской области в 2026 году сократится более чем вдвое — с 117,4 до 51,4 млн руб., при этом субсидирование закупки техники и прямая поддержка производства аквакультуры из перечня финансируемых статей исчезнут полностью, следует из данных отчета о рыбохозяйственном комплексе Ростовской области.