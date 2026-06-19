Семь организаторов подпольного игорного бизнеса задержаны в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии правоохранители пресекли деятельность разветвленной сети подпольных игорных заведений — к уголовной ответственности привлечены семь жителей республики, организовавших нелегальный бизнес в обход федерального законодательства об ограничении азартных игр, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СК по КЧР Фото: Пресс-служба СУ СК по КЧР

Силовые структуры Карачаево-Черкесии завершили операцию по ликвидации подпольной сети игорных заведений, действовавшей на территории республики с начала 2025 года. Все участники преступной группы — семь местных жителей — взяты под стражу.

Согласно материалам следствия, фигуранты дела выстроили разветвленную инфраструктуру нелегальных клубов, работавших вплоть до 2026 года. Заведения тщательно маскировались: посетить их можно было исключительно с личного одобрения администратора, что существенно затрудняло выявление противоправной деятельности.

Российское законодательство допускает проведение азартных игр лишь в специально отведенных игорных зонах. Организация подобного бизнеса за их пределами квалифицируется как уголовно наказуемое деяние.

В ходе обысков оперативники изъяли компьютерное оборудование с установленным игровым программным обеспечением, финансовую документацию, а также наличные средства — предположительно, доходы от функционирования нелегальных точек.

Вопрос об избрании мер пресечения был решен судом по ходатайству следователей. Предполагаемый организатор сети помещён в следственный изолятор. Остальные участники группы, проходящие по делу в качестве возможных соучастников, отпущены под домашний арест либо получили запрет на совершение определенных действий.

Станислав Маслаков