Певец Мурат Тхагалегов лечится в Ставрополе от внутреннего кровотечения

Популярный эстрадный исполнитель Мурат Тхагалегов, проходящий стационарное лечение в Ставрополе в связи с кровотечением в пищеводе, сообщил, что рассчитывает вернуться к творческой деятельности уже в начале июля, пишет ТАСС.

Автор широко известных кавказских песен «Калым» и «На дискотеку!» Мурат Тхагалегов находится на стационарном лечении в одной из больниц Ставрополя. Артист был госпитализирован с кровотечением в пищеводе, однако уже поделился планами на ближайшее будущее.

В разговоре с корреспондентом ТАСС певец рассказал, что медицинские процедуры займут не менее месяца. «Я прохожу лечение в Ставрополе. В любом случае до конца июня мне надо будет находиться в больнице. С начала июля, даст Бог, будем живы-здоровы, уже начнем работать», — сообщил Мурат Тхагалегов.

Вместе с тем исполнитель принес извинения поклонникам, чьи планы посетить его выступления были нарушены из-за вынужденной отмены ряда концертов по состоянию здоровья.

Артист также счел необходимым опровергнуть распространившуюся в сети информацию о срыве его выступлений в Новосибирске 12 и 13 июня. По словам Тхагалегова, оба концерта прошли в штатном режиме, после чего он покинул город.

Александр Иванов