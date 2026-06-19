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Росавиация заявила о возможной корректировке авиарейсов в Геленджике и Краснодаре

В аэропортах Геленджика и Краснодара возможны корректировки в расписании рейсов, сообщили в пресс-службе Росавиации. Это связано с ограничениями на использование воздушного пространства в Краснодарском крае.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Временные ограничения, вводимые в отдельных районах Краснодарского края, сказались на возможности использования маршрутов для полетов в Геленджике и Краснодаре. Меры вводились для обеспечения безопасности пассажирских рейсов.

В Росавиации пассажирам порекомендовали уточнять статус рейса при помощи онлайн-табло аэропортов Краснодара и Геленджика.

В настоящее время в аэропорту Геленджика и Сочи введены временные ограничения на полеты.

Кристина Мельникова

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