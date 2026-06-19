Угроза атаки БПЛА объявлена в Новороссийске

В Новороссийске ввели режим угрозы атаки беспилотников, заявил глава города Андрей Кравченко.

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На территории города второй раз за день объявляют режим угрозы по БПЛА. В настоящее время гражданам рекомендуют соблюдать меры безопасности и сохранять спокойствие, ожидая отмены сигнала.

При включении средств оповещения жителям и гостям Новороссийска власти рекомендуют укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Для укрытий не подходят открытые пространства, автомобили и стены многоквартирных домов.

Если тревога застала на улице, требуется оперативно переместиться в цоколь ближайшего здания, в подземный переход или на подземную парковку.

Дополнено: угрозу атаки беспилотников в Новороссийске отменили в 21:03 19 июня.

Кристина Мельникова