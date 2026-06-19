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В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки БПЛА, сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В случае включения сирен жителей и гостей города призвали укрыться в комнатах, окна которых не выходят на море. Также для укрытий подходят помещения без остекления со сплошными стенами.

Гражданам рекомендуют соблюдать спокойствие и ждать отмены сигнала.

Угроза атаки в Новороссийске вводится второй раз за день 19 июня. В настоящее время угроза по БПЛА действует на территории Туапсинского округа.

Дополнено: сигнал «Угроза применения БПЛА» в Новороссийске отменен в 21:03. Глава города Андрей Кравченко заявил, что опасность для жителей и гостей города отсутствует.

Кристина Мельникова

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