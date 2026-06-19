133 жителя Дагестана по-прежнему живут в ПВР после разрушительных паводков
В Дагестане продолжается ликвидация последствий масштабных паводков: 133 человека, включая 40 детей, по-прежнему находятся в пунктах временного размещения, а власти республики намерены до 30 июля завершить рассмотрение оставшихся 85 тыс. заявок на денежные компенсации, сообщили в республиканском правительстве.
Фото: Александр Черных, Коммерсантъ
Последствия разрушительных паводков в Дагестане продолжают определять жизнь десятков тысяч семей. Сто тридцать три жителя республики, среди которых сорок несовершеннолетних, вынуждены оставаться в пяти пунктах временного размещения. Эти сведения распространила пресс-служба федерального правительства.
Восстановительные работы на затопленных территориях не прекращаются. К устранению последствий стихии привлечены 218 специалистов и 140 единиц спецтехники. Одним из приоритетных направлений остаётся восстановление централизованного водоснабжения в пяти населённых пунктах, жители которых до сих пор испытывают дефицит питьевой воды. Параллельно ведётся расчистка частных домовладений от строительных завалов, укрепляются и обваловываются берега рек. Отдельного внимания потребовало русло реки Ярык-Су в Хасавюрте: из него извлекают конструкции стихийного рынка, перегородившие водоток.
Не менее острой остается ситуация с выплатами пострадавшим. Региональные власти сообщили об ускорении темпов обработки обращений граждан: за минувшую неделю число необработанных заявок сократилось с 94 тыс. до 85 тыс. Чтобы уложиться в установленные сроки, руководство республики приняло решение расширить состав профильных комиссий. Согласно официальным заверениям, все поданные заявления будут рассмотрены не позднее 30 июля.
Компенсации уже получили около 40 тыс. пострадавших — совокупный объем выплаченных средств достиг 1,5 млрд руб.